Старый Новый год должен пройти увлекательно. В регионе сегодня множество мероприятий для вас -...

Старый Новый год должен пройти увлекательно. В регионе сегодня множество мероприятий для вас - какие нельзя пропустить?- На традиционный новогодний забег Дедов Морозов и Снегурочек приглашают сегодня владимирцев и гостей города. Он проходит уже 12 лет подряд. Старт в полдень от Золотых ворот. Регистрация начнется в 11.30. Длина маршрута - 600 м. Главное условие - наличие костюма или ярких элементов образов. Присоединяйтесь.- В Центральном парке культуры и отдыха Владимира ждут всех на "Староновогодние гонки". Главный судья- Дедушка Мороз. В программе- Гонки на надувных лошадях, забеги в гигантских кедах, метание валенка и заезды на финских санях, и конечно зажигательные песни и танцы. С собой возьмите только новогоднее настроение.- Старинный замок в окружении заснеженных лесов- самое подходящее место для рождественских гуляний. В Усадьбе Храповицкого в Муромцево сегодня отмечают Рождество. Мероприятие было перенесено из -за морозов. Начало в 13 ч.- Можно отметить Старый новый год и в селе Черкутино Собинского района. Музейно-вставочный зал имени Михаила Сперанского приглашает всех желающих на новогодний маскарад. Вход свободный . Начало 17. 00 Обязательны праздничный наряд и маска.-Муром приглашает на колядки. В Дом народного творчества . С собой хорошо бы захватить праздничные атрибуты- колокольчики, погремушки и наряд колядовщика. Начало в 11 утра.