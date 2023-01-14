14 января в областной столице прошел ежегодный 12-й забег Дедов Морозов и Снегурочек. В центре города участники на время преодолели дистанцию в 600 метров. Еще до старта владимирцы прошли

14 января в областной столице прошел ежегодный 12-й забег Дедов Морозов и Снегурочек. В центре города участники на время преодолели дистанцию в 600 метров. Еще до старта владимирцы прошли регистрацию на Театральной площади. После – опытные спортсмены помогли бегунам размяться. Стартовали участники от Золотых ворот, а финишировали — на Соборной площади. Там же прошла церемония