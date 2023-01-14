С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178864 владимирцев.

Во Владимирской области 14 января выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Петушинском, Кольчугинском, Суздальском, Гусь-Хрустальном и Камешковском, по 1 - в Александровском, Ковровском, Юрьев-Польском, Киржачском и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178864 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49675 заболевший во Владимире, 21132- в Ковровском районе и 19306 - в округе Муром.