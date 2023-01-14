Во Владимирской области онкобольной не смог получить льготные лекарства. Прокуратура по...

Во Владимирской области онкобольной не смог получить льготные лекарства.Прокуратура по Владимирской области сообщила, что надзорное ведомство по Суздальскому району провело проверку по обращению местной жительницы о нарушении законодательства о здравоохранении и льготном лекарственном обеспечении.Мужчина страдает онкологическим заболеванием, 15 декабря 2021 химиотерапевтом-нейроонкологом ФГБУ «НМИЦО им. Н.Н. Блохина» гражданину назначена лекарственная терапия препаратом Пазопаниб.В то же время, своевременно органами здравоохранения региона пациент необходимым лекарством обеспечен не был. Получил мужчина лекарство только лишь 7 мая 2022!Всё время мужчине приходилось приобретать лекарство самостоятельно на общую сумму почти 130 тысяч рублей.Прокурором в Октябрьский районный суд города Владимира направлен иск с требованием о взыскании с депздрава Владимирской области в пользу пациента денежных средств за приобретенные лекарственные препараты.Заявление прокурора находится в стадии рассмотренияФото pxfuel.com