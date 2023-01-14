Синоптики прогнозируют начало оттепели на 18 января.

Во Владимирской области ожидается потепление до +4 градусов Цельсия. Об этом рассказали в Центре погоды «Фобос».Синоптики прогнозируют начало оттепели на 18 января. Однако столбик термометра уже начал приближаться к нулевой отметке. С 14 по 16 января в регионе будет до -1. На дорогах возможна гололедица. Потепление будут сопровождать осадки в виде мокрого снега.Предполагается, что с 18 января температура поднимется до 0, а к 20-му числу до +4. Улучшение погоды связывается с атлантическими циклонами, которые пришли из Европы.