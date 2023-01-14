25 февраля в Петушинском районе Владимирской области пройдет первая Благотворительная гонка Дорога...

25 февраля в Петушинском районе Владимирской области пройдет первая Благотворительная гонка "Дорога к Дому" на северных собаках.Соревнования организует и проводит приют Дом Северной Собаки на своей территории в деревне Аксеново. Участники делают взносы, которые пойдут на содержание собак.- Мы хотим развивать кинологические виды спорта, а также популяризировать волонтерское движение. И еще мечтаем для наших собак найти новый дом и любящих хозяев. Поэтому и название гонки такое придумали - “Дорога к дому”, - рассказывает руководитель приюта Яна Ремизова.Соревнования будут проводиться по возрастам: дети, юниоры и взрослые. И по видам забегов: на собачьих упряжках с нартами, каникросс, детские старты с ватрушками и командная эстафета «Мама, папа, пёс и я».Приглашаются все желающие.Фото pxfuel.com