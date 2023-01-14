Во Владимирской области трудоустройство подростков с 14 лет пройдет по упрощенной системе. Госдума...

Во Владимирской области трудоустройство подростков с 14 лет пройдет по упрощенной системе.Госдума в феврале планирует принять законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет».Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14 лет.По данным Минтруда, в России ежегодно трудоустраиваются 520 тыс. несовершеннолетних. Комитет по молодежной политике Госдумы также опубликовал данные социсследований, по которым 91% старшеклассников хотели бы подрабатывать в летние каникулы.При этом, как сказано в документе, 61% работодателей говорят о сложностях при трудоустройстве подростков из-за юридических рисков, а 32% по этой причине не нанимают людей младше 18 лет.Чтобы устроиться на работу, им потребуется только разрешение одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства.Фото pxfuel.com