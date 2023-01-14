В Ковровском районе животноводческий комплекс активно загрязняет окружающую среду, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, на объекте находятся 33 источника выбросов в атмосферу

В Ковровском районе животноводческий комплекс активно загрязняет окружающую среду, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, на объекте находятся 33 источника выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Их объем превышает 143 тонны в год: в воздух поступают оксид железа, аммиак, диоксид азота, оксид азота (II), углерод (сажа), диоксид серы, оксид углерода, метан и другие. Как оказалось, у предприятия