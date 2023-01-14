Волейбольный клуб «Муром» Владимирской области победил в матче Чемпионата России. Волейбольный...

Волейбольный клуб «Муром» Владимирской области победил в матче Чемпионата России.Волейбольный клуб «Муром» одержал победу в напряженном и захватывающем матче Чемпионата России, этап которого проходит в Омске.Муромлянки играют в этом сезоне в высшей лиге «А». На днях наши играли с хозяйками зала – командой «Омь». И победили! Счет пятого, решающего сета 15:11 в нашу пользу, принес «Мурому» победу и два очка.Наши волейболистки продолжили игры шестого тура Чемпионата России высшая лига группа А. Соперником наших девушек стал наступающий на пятки в турнирной таблице волейбольный клуб "Тюмень". На подготовку к очередному матчу у муромлянок было меньше суток.В первом сете у красно-чёрных не получалось ничего. Не было приёма, не было блока и атаки, и как следствие - разгромные 25-12. Во второй партии наши девушки проснулись, сделали отрыв в шесть очков, но к концу сета преимущество растеряли. Лишь на последних розыгрышах муромлянки выиграли несколько важных мячей и забрали партию со счётом 25-23. Однако, как оказалось, этот успех "Мурома" был локальный. На большее у муромлянок не хватило сил. Третью и четвёртую партию наши девушки проиграли 25-20 и 25-21.В субботу и воскресенье муромские волейболистки сыграют повторные матчи с "Омью" и "Тюменью".Фото: официальный телеграмм-канал Алексея Сипач