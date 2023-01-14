Переболевшие коронавирусом нередко жалуются на ухудшение памяти. Эксперты поделились советами по восстановлению нейронных связей в мозгу.

Переболевшие коронавирусом нередко жалуются на ухудшение памяти. Эксперты поделились советами по восстановлению нейронных связей в мозгу.После пандемиикоронавируса человечество до сих пор анализирует последствия заболевания. Так,многие жалуются на ухудшение памяти и снижение умственных способностей. поделился практическими советами, как восстановить нейронные связи послеперенесенного коронавируса.5 простых упражненийдля восстановления памяти:Метод "Цепочка".Человек должен визуализировать простой набор слов. Затем, также визуализироватьмини-историю. Заключительный этап — озвучить получившуюся историю в деталях.Важное условие: глаза должны быть открыты.Метод "Ассоциации".Суть упражнения заключается в запоминании последовательности цветов черезмини-историю. Составляется по аналогии с историей про цвета радуги: Каждый охотникжелает знать, где сидит фазан.Метод сюрреалистов.Идея метода: найти схожее в разном. Например, разобраться, что общего междудорогой и свечой, или шапкой и домом.МнемокомнатаЦицерона. Человеку необходимо выбрать историю, а затем привязать ее к каждомупредмету в комнате. Так, проходя мимо каких-то предметов мебели или мелочейнужно восстанавливать историю. Очень помогает при подготовке к экзамену илипубличному выступлению.Метод Фибоначчи. Периодическинужно просчитывать последовательность чисел, где каждое последующее будетсуммой предыдущего.