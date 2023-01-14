В Казани прошел Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-33».
Всего на...
В Казани прошел Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-33».
Всего на Фестиваль приехало около 500 юных медийщиков из 60 студий, которые представляли 33 региона России и ближнего зарубежья, в том числе и детская телевизионная студия округа Муром «Переходный возраст», сообщает Муром 24.
Она стала победителем Фестиваля в номинации «Репортаж с места событий» за репортаж с летних юнармейских игр «Юный инженер».
Фото Муром 24.