Более 500 тысяч жителей Владимирской области воспользовались мерами соцподдержки в 2023 году Их...

Более 500 тысяч жителей Владимирской области воспользовались мерами соцподдержки в 2023 годуИх общий объем составил более десяти с половиной миллиардов рублей. Итоги подвели в региональном Правительстве.Пособии и компенсации за январь этого года выплатили досрочно - в декабре. Добавим, выплаты и пособия с этого месяца проиндексировали - на 4 процента. На особом контроле - выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей.Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения:- За прошлый год более трёх с половиной тысяч получили меры поддержки из числа участников СВО. В прошлом году были установлены новые меры поддержки за счет областного бюджета. Это региональный материнский капитал. С 1 сентября 2023 года выплаты уже производились. Ранее был только на третьего ребёнка. С прошлого года - на 3,4,5-го и последующих детей.