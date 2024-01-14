Что таит в себе название деревни Вишняково Владимирской области? О том, что таит в себе название...

Что таит в себе название деревни Вишняково Владимирской области?О том, что таит в себе название деревни Вишняково Александровского района, расскажет наш постоянный эксперт, кандидат филологических наук - Екатерина Кузнецова.Во Владимирской области есть две деревни Вишняково - в Александровском и Собинском районах.И с точно таким же названием есть населённые пункты в Московской, Архангельской, Калужской, Курганской, Псковской и Тверской областях.Что касается деревни Вишняково Александровского района, то тут мы можем опираться на данные краеведа Виктории Баравской, которая в своей книге "Земля Александровская" указывала, что ранее деревня была селом, и до начала 20 века являлась центром Вишняковской волости.В 15-м веке это село называлось Вишкой, как и небольшая речка, на которой село стояло.Есть вариант, что это название происходит от древнерусского некрестильного имени - Вишняк.Это интересно!Существует два варианта написания имени: через и - ВИшняк и через е - ВЕшняк. Это имя давали человеку, если он родился по весне.Мы, кстати, до сих пор используем слово «вешний» - весенний.Фото: freepik.comНеобычно только, что и речка тоже получила название от имени человека. Поэтому мы можем рассмотреть и версию о происхождении названия от вишни или вишки.Словом «виш» раньше называли заросли кустов, скопления кочек и прошлогодней травы в пойме реки. У нас в регионе, например, есть речка Вишка, которую вполне могли назвать "по этим зарослям".Кроме того, у слова «виш» есть ещё одно значение - «заросли вишни». Эти же заросли могли называть вишняком. То есть получается - два варианта. От имени человека и от зарослей кустов, травы или вишни.И, всё-таки, учитывая такую широкую популярность названий Вишняково в разных регионах России, можно сделать вывод, что большинство из них появились по традиционной схеме - от имени человека, родившегося по весне.Фото: Радио «Россия», группа Вконтакте: https://vk.com/radiorussiavladimir