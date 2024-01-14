На 29-й Анимафест в древнем Суздале соберутся аниматоры со всей России. Начался отбор фильмов на...

На 29-й Анимафест в древнем Суздале соберутся аниматоры со всей России.Начался отбор фильмов на 29-й Анимафест. Дирекция открытого фестиваля анимационного кино завершила прием заявок на участие, свою работу начала селекционная комиссия.По заявкам вновь рекорд - в этом году их 430.По итогам предварительного отбора до селекции допущено 5 полнометражек, 56 сериалов, 33 дебюта, 187 студенческих работ (в этой номинации всегда много заявок), 53 проекта прикладной анимации и 96 авторских короткометражек.Тема фестиваля в этом году - "Город мастеров".Добавим, Анимафест пройдет в марте - с 20-го по 25-е.Он традиционно собирает лучших отечественных аниматоров в древнем Суздале.