На 29-й Анимафест в древнем Суздале соберутся аниматоры со всей России.
Начался отбор фильмов на...
На 29-й Анимафест в древнем Суздале соберутся аниматоры со всей России.
Начался отбор фильмов на 29-й Анимафест. Дирекция открытого фестиваля анимационного кино завершила прием заявок на участие, свою работу начала селекционная комиссия.
По заявкам вновь рекорд - в этом году их 430.
По итогам предварительного отбора до селекции допущено 5 полнометражек, 56 сериалов, 33 дебюта, 187 студенческих работ (в этой номинации всегда много заявок), 53 проекта прикладной анимации и 96 авторских короткометражек.
Тема фестиваля в этом году - "Город мастеров".
Добавим, Анимафест пройдет в марте - с 20-го по 25-е.
Он традиционно собирает лучших отечественных аниматоров в древнем Суздале.