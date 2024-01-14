На выставке «Россия» представили самый большой пряник страны из Владимирской области Пряник с...

На выставке «Россия» представили самый большой пряник страны из Владимирской областиПряник с городами Владимирской области установил рекорд России в категории «Самый большой продукт».Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе дня региона на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.«Пряник размером 2 на 3 метра весит около 200 кг. Он станет самым большим продуктом страны, сегодня его внесут в Книгу рекордов России», - заявил глава региона.Известно, что покровский пряник расписывали воспитанники творческой мастерской Оксаны Робаровской. На гигантском (и вкусном) изделии изображены музей-заповедник «Александровская Слобода», Суздальский кремль, памятник Илье Муромцу в Муроме, терем купца Шорина в городе Гороховец, Храм Успения Пресвятой Богородицы в Петушках, Свято-Покровский собор, а также Золотые ворота во Владимире.Читайте и смотрите также:Покровские мастера во Владимирской области завершают работу над гигантским пряникомhttps://vladtv.ru/society/151242/Как пройдет День Владимирской области на международной выставке "Россия"?https://vladtv.ru/society/151400/Фото: https://t.me/region33vladimir, Архив ГТРК "Владимир"