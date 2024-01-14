Наталья Любимова, художник из города Гусь-Хрустальный, рассказала об изделии под грифом «секретно»...

Наталья Любимова, художник из города Гусь-Хрустальный, рассказала об изделии под грифом «секретно» и «кутюрном» хрустале.Наталья - коренная гусевчанка, в профессию пришла тринадцать лет назад, ещё будучи студенткой. Сделанный ею эскиз изделия принёс победу в конкурсе, который проводил Гусевской хрустальный завод. Так Наталья впервые получила возможность осуществить свою идею и нашла любимое дело.«Моё вдохновение – это люди и книги. Знаю, что каждую историю нужно прочувствовать, прожить и только потом попытаться воплотить в материале. Отдельное удовольствие - самостоятельно обрабатывать свои изделия и пробовать новые приёмы декорирования...» - рассказывает Наталья Любимова.К моменту окончания Владимирского государственного гуманитарного университета Наталья уже была принята в штат Гусевского хрустального завода. Осваивать практическую сторону профессии художника по стеклу ей помогали мэтры российского стеклоделия - Вячеслав Сергеевич Зайцев и Владимир Иванович Касаткин.Сейчас в активе Натальи Любимовой немало престижных профессиональных наград. В их числе – призы всероссийских конкурсов «Молодые дарования», «Придумано и сделано в России», «Россия. Горизонты», звание «Мастер Земли Владимирской».Работы молодой художницы экспонировались на крупных выставках – например, в Российской Академии художеств и Государственном Историческом музее.Наталья – автор хрустальных наград победителям значимых культурных и спортивных мероприятий, а также символов российских праздников (таких, как День семьи, любви и верности). Недавно к ним добавился ещё один – хрустальная снежинка. Буквально на днях Суздаль передал её городу Кирову вместе со статусом новогодней столицы России.- Всегда большая ответственность – создавать призы, подарки и символы праздников. Для меня, как художника, это ещё и очень почётно. В конце 2023 года я разработала эскиз хрустальной снежинки, и его утвердили. Мы с моей замечательной командой – выдувальщиком Романом Гужковым и шлифовщиком Вадимом Крыловым - приступили к работе. Роман выдул заготовку, а Вадим виртуозно справился с задачей про вытачиванию сложной формы. После химической полировки и доработки матовой алмазной гранью удалось создать эффект инея. А потом я приступила к монтажу декоративных элементов из бирюзового хрусталя и размещению снежинки на хрустальной подставке. Поскольку изделие нельзя было показывать до официальной презентации, я прятала его под бумажный колпак. Снежинку видели только мастера, участвующие в её создании.Тонкая работа сразу же привлекла внимание общественности. Кадры из Суздаля, снятые 7 января и запечатлевшие торжественное вручение хрустальной снежинки главе администрации Кирова, облетели все центральные телеканалы России.Как же рождаются образы таких изделий? Сложно ли это? Кто поддерживает художницу в процессе творчества?Наталья Любимова говорит, что её главная опора - любимая семья: муж, дети, родители. А источник вдохновения – люди и происходящие в жизни события.- Я изучаю историю искусств, преподаю этот предмет в городском детском клубе, и работы гениальных художников тоже побуждают к творчеству. Многих вдохновляет природа, для меня она скорее способ отдохнуть и «перезагрузиться». Что касается работы над заказными изделиями, то это всегда очень кропотливый и многоступенчатый процесс. Для начала нужно познакомиться с информацией о предстоящем событии, получить представление о его характере и фирменном стиле компании-организатора. Рождающиеся образы я переношу на бумагу в виде схем и рисунков. А потом начинается самое интересное - взаимодействие с производством, с командой технологов, выдувальщиков, алмазчиков и других специалистов. На основе моих эскизов изготавливается форма. В «горячем» цехе, где происходит выдувание, я сначала детально рассказываю мастерам о своих задумках, а затем участвую в процессе создания заготовки изделия. В цехе алмазной обработки вместе с выдувальщиками работаю над декорированием, а после химической полировки выполняю монтаж, придавая изделию законченный вид.Завод несколько лет сотрудничает с Модным домом Ульяны Сергеенко и создаёт декоративные элементы для его кутюрных коллекций.- Наше взаимодействие началось с эскиза корсета, присланного из Модного дома. Выполнение его в хрустале представлялось делом рискованным и трудновыполнимым. Группа дизайнеров приехала к нам для знакомства с технологией производства. В ходе обсуждения вариантов сотрудничества возникла идея изготовить миниатюрные детали для отделки одежды и аксессуаров. Образцом послужило одно из моих авторских изделий – кокошник, инкрустированный цветным хрусталём.- Премьерный показ первой кутюрной коллекции, выполненной с нашим участием, состоялся в 2020 году в Париже, на Неделе высокой моды. Открытием для многих стало не только само появление хрустальных деталей на предметах коллекции, но и миниатюрные их размеры, и поистине ювелирная точность обработки (надо отдать должное мастерству наших шлифовщиков Елены Масальской и Михаила Еремеева).Наталья Любимова уверена, что хрусталь актуален во все времена:- Мы замечаем, что возвращается интерес к истинной красоте, возвращается понимание того, что штампованные безделушки, пусть даже дорогие и «статусные», никогда не станут фамильной ценностью, а вот хрустальная ваза или сувенир ручной работы, имеющие собственную историю, будут передаваться из поколения в поколение. Так же, как традиции гусевских мастеров.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Натальи Любимовой