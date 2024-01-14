Полиция предупреждает владимирцев о возможных случаях мошенничества при подключении к неизвестным...

Полиция предупреждает владимирцев о возможных случаях мошенничества при подключении к неизвестным «зарядникам»Пресс-служба УМВД России по Владимирской области предупреждает, что в настоящее время - в общественных местах появляется всё больше специальных стоек, на которых можно зарядить смартфон, планшет или ноутбук.В некоторых кафе вам могут предложить "power bank". Но безопасно ли заряжать свой гаджет в общественном месте?Все знают, что USB-кабель используется не только для зарядки устройств, но и для передачи данных. А значит, через «провод» можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО.Чтобы не стать жертвой атаки через зарядное устройство:- cтарайтесь пользоваться собственным зарядным устройством, подключайтесь только к электрической розетке;- если вы предпочитаете power bank, то ответственно подходите к его приобретению - покупайте устройства в специализированных магазинах;- используйте специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства - в нём отключены контакты для передачи данных;- никогда не используйте USB-кабель, который вы обнаружили на улице, не принимайте его от посторонних, не соглашайтесь воспользоваться чужим power bank;- если при подключении к зарядке запрашивается разрешение на установку ПО или на включение USB-порта в список доверенных устройств - держитесь от неё подальше.Фото: freepik.com