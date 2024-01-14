Районные больницы Владимирской области ждут весеннего обновления автопарка. Об этом сообщает...

Районные больницы Владимирской области ждут "весеннего обновления" автопарка.Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.Уточняется, что обновление парка автомобильной техники предусмотрено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».9 января 2024 года заключен контракт на поставку автомобилей «Лада Гранта», его стоимость - 5 млн 754 тысячи рублей.Районные больницы получат 6 отечественных автомобилей для обслуживания вызовов на дому, транспортировки пациентов в медицинские организации, а также для доставки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов жителям отдаленных районов.Машины получат:Юрьев-Польская ЦРБ и Золотковская РБ - по два автомобиля;Курловская РБ и Меленковская ЦРБ - по одной машине.Важно:Программа модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» реализуется во Владимирской области с 2021 года и направлена на улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Фото: https://vk.com/minzdrav_vo