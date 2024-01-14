«Рекордно жаркий год и аномально морозный январь»: когда во Владимирскую область вернется...
«Рекордно жаркий год и аномально морозный январь»: когда во Владимирскую область вернется комфортная температура?
На планете Земля недавно завершился самый жаркий год в истории, говорят эксперты. А 2024-й будет ещё жарче и побьет все прежние температурные максимумы, прогнозируют синоптики.
Правда, жители Владимирской области таких «деталей» не заметили. Начало января оказалось суровым. Аномальные морозы пришли и только-только собрались покинуть регион.
Синоптики наконец-то обещают более комфортные значения. И вроде бы без «аномалий».
14 января прогнозируется до -13°C к вечеру. 15 января ожидается "повышение" с -9°C утром до -5°C к вечеру.
Атмосферное давление - 737 мм ртутного столба.
При этом вероятность снегопадов — 80%. Ветер — южный, до 4 метров в секунду. Влажность — высокая, до 90%. Спокойное магнитное поле.
Народный прогноз погоды:
«Тусклые звезды – к оттепели, а яркие – к морозу»;
«Куры рано спать ложатся – к стуже»;
«Гуси и утки в снегу купаются – тепло наступит»;
«Если в этот день оба рога месяца остры и ярки – к ветру. Оба рога месяца круты – к морозу...»
Фото: freepik.com