«Рекордно жаркий год и аномально морозный январь»: когда во Владимирскую область вернется...

«Рекордно жаркий год и аномально морозный январь»: когда во Владимирскую область вернется комфортная температура?На планете Земля недавно завершился самый жаркий год в истории, говорят эксперты. А 2024-й будет ещё жарче и побьет все прежние температурные максимумы, прогнозируют синоптики.Правда, жители Владимирской области таких «деталей» не заметили. Начало января оказалось суровым. Аномальные морозы пришли и только-только собрались покинуть регион.Синоптики наконец-то обещают более комфортные значения. И вроде бы без «аномалий».14 января прогнозируется до -13°C к вечеру. 15 января ожидается "повышение" с -9°C утром до -5°C к вечеру.Атмосферное давление - 737 мм ртутного столба.При этом вероятность снегопадов — 80%. Ветер — южный, до 4 метров в секунду. Влажность — высокая, до 90%. Спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды:«Тусклые звезды – к оттепели, а яркие – к морозу»;«Куры рано спать ложатся – к стуже»;«Гуси и утки в снегу купаются – тепло наступит»;«Если в этот день оба рога месяца остры и ярки – к ветру. Оба рога месяца круты – к морозу...»Фото: freepik.com