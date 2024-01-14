Его представили в День Владимирской области.

Пряник обрел звание рекордсмена в категории «самый большой продукт». Его презентовали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Владимирской области. Об этом сообщили в правительстве региона.Пряник имеет размеры два на три метра и обладает уникальным дизайном, разработанным воспитанниками владимирской творческой мастерской Оксаны Робаровской. Конкурс эскизов для него проводился с августа, а рисунок доработала компания «Покровский пряник».«Покровский пряник» также удостоен звания лучшего национального продукта и получил награду Russian Traveler Awards, посвященную главным туристическим возможностям страны. Его выпечку занесут в Книгу рекордов России.