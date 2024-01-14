Об этом рассказал губернатор Владимирской области.

Список медицинских специальностей увеличат в ПИМУ во Владимире. Об этом рассказал губернатор Владимирской области.Так, в 2025 году в филиале Приволжского медицинского университета появится дополнительный учебный корпус и общежитие. Также будет постепенно увеличиваться и число преподавателей, в основном, из Нижегородской и Владимирской областей.Напомним, впервые во Владимире филиал ПИМУ открылся в прошлом году. Тогда медуниверситет принял 123 студента и 41 ординатора. Специальностей было 15.