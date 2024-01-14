Жительница Киржача попалась на продаже импортных табачных изделий без акцизных марок. Незаконная продукция продавалась в магазине, находящемся в доме №1/87 на улице Первомайской в

Жительница Киржача попалась на продаже импортных табачных изделий без акцизных марок. Незаконная продукция продавалась в магазине, находящемся в доме №1/87 на улице Первомайской в микрорайоне Красный Октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Мировой суд признал женщину виновной в административном правонарушении. Ей дали штраф в размере 5000 рублей. 671 пачек контрафактной табачной продукции конфисковали. Решение