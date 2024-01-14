В 2023 году во Владимирской области поисковым отрядом «ЛизаАлерт» были спасены 571 человек. В...

В 2023 году во Владимирской области поисковым отрядом «ЛизаАлерт» были спасены 571 человек.В своём официальном сообществе Вконтакте участники поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали важную информацию. Всего с 1 января по 31 декабря 2023 года во Владимирской области в отряд поступило 695 заявок, из них проводился:поиск в природной среде - 300;поиск в городе - 395.Найдены - 611 человек, из них:«найдены, живы» - 571,«найдены, погибли» - 40 человек.Внимание!До сих пор остаются не найдены - 33 человека.Заявки на поиск родных - 22.В том числе, на поиск детей до 18 лет были поданы 123 заявки:«найдены, живы» - 119 детей,«найдены, погибли» - 2 ребёнка,неподтвержденные заявки - 2.За декабрь 2023 года по Владимирской области в отряд поступило 38 заявок, из них:поиск в природной среде - 10,поиск в городе - 28.Найдены - 32 человека.Из них:«найдены, живы» - 30,«найдены, погибли» - 2.Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir