В 2023 году во Владимирской области поисковым отрядом «ЛизаАлерт» были спасены 571 человек.
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В 2023 году во Владимирской области поисковым отрядом «ЛизаАлерт» были спасены 571 человек.
В своём официальном сообществе Вконтакте участники поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали важную информацию. Всего с 1 января по 31 декабря 2023 года во Владимирской области в отряд поступило 695 заявок, из них проводился:
поиск в природной среде - 300;
поиск в городе - 395.
Найдены - 611 человек, из них:
«найдены, живы» - 571,
«найдены, погибли» - 40 человек.
Внимание!
До сих пор остаются не найдены - 33 человека.
Заявки на поиск родных - 22.
В том числе, на поиск детей до 18 лет были поданы 123 заявки:
«найдены, живы» - 119 детей,
«найдены, погибли» - 2 ребёнка,
неподтвержденные заявки - 2.
За декабрь 2023 года по Владимирской области в отряд поступило 38 заявок, из них:
поиск в природной среде - 10,
поиск в городе - 28.
Найдены - 32 человека.
Из них:
«найдены, живы» - 30,
«найдены, погибли» - 2.
Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir