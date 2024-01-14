В Клязьминско-Лухском заказнике исследуют рацион волков. В Клязьминско-Лухском заказнике начали...

В Клязьминско-Лухском заказнике исследуют рацион волков.В Клязьминско-Лухском заказнике начали сбор волчьих экскрементов. Процесс - часть общего изучения дикой популяции.Специалисты ищут следы жизнедеятельности хищников в снегу и аккуратно собирают их в пакетики. Образцы разделяют на части - небольшие фрагменты оставляют на месте. Они служат меткой территории волчьей семьи.Для ученых особенно ценны те экскременты, в которых есть шерсть. Она и расскажет специалистам о рационе серых хищников.Другая часть собранного пригодится для генетических исследований. Образцы отправятся в столичный институт проблем экологии и эволюции РАН.Хотя некоторые выводы о питании наших хищников можно сделать уже сейчас.В фотоловушку Клязьминско-Лухского заказника попали кадры звериной погони - на них лось убегает от волков. Как минимум, двух.Чем закончилась охота - неизвестно. Но то, что она вообще попала в объектив камеры - настоящая удача!