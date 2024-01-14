В одном из районов Владимирской области выявлен случай незаконной охоты на кабанов. Как сообщает...

В одном из районов Владимирской области выявлен случай незаконной охоты на кабанов.Как сообщает пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области, в новогодние праздники выявлен факт незаконной охоты на кабанов:«На территории Юрьев-Польского района в заказнике «Чистая вода», расположенном в границах закрепленного охотничьего угодья «Шихобалово», в ходе рейдовых мероприятий производственным охотничьим инспектором обнаружены останки 4 особей кабана, со следами, явно свидетельствующими о криминальной причине их гибели. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Юрьев-Польскому району...» - рассказали специалисты.По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Важно!Госохотинспекция напоминает, что охота без разрешения является незаконной. За совершение подобных действий (в зависимости от причиненного ущерба и обстоятельств), предусмотрена административная и уголовная ответственность.Фото: freepik.com