Работы по благоустройству набережной реки Горелый Крест в городе Струнино, Александровского района, закончены. За 78 миллионов рублей подрядчик замостил проезды и тротуаров брусчаткой и

Работы по благоустройству набережной реки Горелый Крест в городе Струнино, Александровского района, закончены. За 78 миллионов рублей подрядчик замостил проезды и тротуаров брусчаткой и плиткой, построил пирсы, сделал велосипедные дорожки, торговые павильоны и общественные туалеты, разместил скамьи, информационные стенды, велопарковки, урны, качели, спортплощадку, скалодром. Однако все это должно было быть готово до 30 ноября 2023