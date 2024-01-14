Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

В Струнино Владимирской области облагородили водохранилище «Горелый Крест». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Благоустройство стало возможным благодаря федеральному бюджету, всего было выделено 78 миллионов рублей. Работы должны были завершиться 30.11.2023, но подрядчик не успевал, поэтому под свой контроль дело взял надзорный орган, а главе администрации Струнино было объявлено предостережение.Сейчас на новой набережной положен асфальт, брусчатка и плитка. Также рабочими обустроена прибрежная полоса реки. Здесь же можно теперь посидеть на лавочке, покататься на велосипеде, покачаться на качелях и полазать по скалодрому.