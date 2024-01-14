Неизвестные застрелили 4 кабанов в заказнике «Чистая вода» на территории Юрьев-Польского района в новогодние праздники. В лесу охотничий инспектор нашел останки животных, сообщили в

Неизвестные застрелили 4 кабанов в заказнике «Чистая вода» на территории Юрьев-Польского района в новогодние праздники. В лесу охотничий инспектор нашел останки животных, сообщили в Госохотинспекции Владимирской области. На место вызывали полицейских. Вероятнее всего, убийство совершили браконьеры. Возбуждено уголовное дело, виновников начали разыскивать. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: freepik.com