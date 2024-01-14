Владимирский ЗАГС опубликовал красивые даты для свадебных торжеств в 2024 году. ЗАГС Владимира...

Владимирский ЗАГС опубликовал красивые даты для свадебных торжеств в 2024 году.ЗАГС Владимира опубликовал в своём официальном telegram-канале красивые и особенные даты для молодоженов.20 января 2024 – Зимний свадебник.Заканчиваются святки и пост. Самое время отправлять сватов и играть свадьбу!24 января 2024 – Первая зеркальная дата в новом 2024 году.02.02.2024 – Двойка – символ парности. Идеальное время для создания брачного союза.04.02.2024 – Эффектная комбинация цифр и Праздник хорошего настроения.24.02.2024 – Красивая зеркальная дата. Вторая в новом году.1 марта 2024 – Праздник весны – невеста в своем букете может использовать первые весенние цветы подснежники или ландыши.20.03.2024 – Международный день счастья. Счастье будет верным спутникомв вашей семье!02.04.2024 – Прекрасная дата в сокращенном варианте 2.4.24.04.04.2024 – Красивое сочетание цифр.12.04.2024 – День Космонавтики. Пусть ваша свадьба будет космической!20.04.2024 – Красивая дата апреля.24.04.2024 – Зеркальная дата.06.05.2024 - 12.05.2024 – «Красная Горка».В народе говорят: «Те, кто на Красную горку женятся, никогда не разженятся». Браки, заключенные в этот день, самые крепкие.15.05.2024 – Международный День семьи.24.05.2024 – Красивая майская дата.01.06.2024 – День празднования памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евдокии. Супруги стали примером святости и милосердия, родительского счастья и величия любви.06.06.2024 – Пушкинский день. Мы вспоминаем Александра Сергеевича и его прекрасное творчество. «Я помню чудное мгновенье...». Пусть ваша свадьба станет незабываемым событием в вашей жизни!24.06.2024 – Красивая летняя дата.08.07.2024 – День семьи, любви и верности.24.07.2024 – Еще одна красивая летняя дата. А число 7 - символ удачи!08.08.2024 – 8 - знак бесконечности. Пусть ваша семейная жизнь будет бесконечно счастливой.24.08.2024 – Зеркальная дата. Существует и исконно русская примета — если сыграть свадьбу в августе, муж и жена будут не только любящими супругами, но и верными, понимающими друзьями.24.09.2024 – Красивая зеркальная дата в бархатном сезоне.01.10.2024 – Международный день музыки, а молодожены всегда будут главными композиторами своей семейной жизни.10.10.2024 – Красивая дата c "десяточками".24.10.2024 – Зеркальная дата в пору золотой осени.12.12.2024 – Эффектная комбинация и... День Конституции РФ.24.12.2024 – В новый год - в новом статусе!Фото: freepik.com