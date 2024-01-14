Владимирский ЗАГС опубликовал красивые даты для свадебных торжеств в 2024 году.
ЗАГС Владимира...
Владимирский ЗАГС опубликовал красивые даты для свадебных торжеств в 2024 году.
ЗАГС Владимира опубликовал в своём официальном telegram-канале красивые и особенные даты для молодоженов.
20 января 2024 – Зимний свадебник.
Заканчиваются святки и пост. Самое время отправлять сватов и играть свадьбу!
24 января 2024 – Первая зеркальная дата в новом 2024 году.
02.02.2024 – Двойка – символ парности. Идеальное время для создания брачного союза.
04.02.2024 – Эффектная комбинация цифр и Праздник хорошего настроения.
24.02.2024 – Красивая зеркальная дата. Вторая в новом году.
1 марта 2024 – Праздник весны – невеста в своем букете может использовать первые весенние цветы подснежники или ландыши.
20.03.2024 – Международный день счастья. Счастье будет верным спутником
в вашей семье!
02.04.2024 – Прекрасная дата в сокращенном варианте 2.4.24.
04.04.2024 – Красивое сочетание цифр.
12.04.2024 – День Космонавтики. Пусть ваша свадьба будет космической!
20.04.2024 – Красивая дата апреля.
24.04.2024 – Зеркальная дата.
06.05.2024 - 12.05.2024 – «Красная Горка».
В народе говорят: «Те, кто на Красную горку женятся, никогда не разженятся». Браки, заключенные в этот день, самые крепкие.
15.05.2024 – Международный День семьи.
24.05.2024 – Красивая майская дата.
01.06.2024 – День празднования памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евдокии. Супруги стали примером святости и милосердия, родительского счастья и величия любви.
06.06.2024 – Пушкинский день. Мы вспоминаем Александра Сергеевича и его прекрасное творчество. «Я помню чудное мгновенье...». Пусть ваша свадьба станет незабываемым событием в вашей жизни!
24.06.2024 – Красивая летняя дата.
08.07.2024 – День семьи, любви и верности.
24.07.2024 – Еще одна красивая летняя дата. А число 7 - символ удачи!
08.08.2024 – 8 - знак бесконечности. Пусть ваша семейная жизнь будет бесконечно счастливой.
24.08.2024 – Зеркальная дата. Существует и исконно русская примета — если сыграть свадьбу в августе, муж и жена будут не только любящими супругами, но и верными, понимающими друзьями.
24.09.2024 – Красивая зеркальная дата в бархатном сезоне.
01.10.2024 – Международный день музыки, а молодожены всегда будут главными композиторами своей семейной жизни.
10.10.2024 – Красивая дата c "десяточками".
24.10.2024 – Зеркальная дата в пору золотой осени.
12.12.2024 – Эффектная комбинация и... День Конституции РФ.
24.12.2024 – В новый год - в новом статусе!
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