Во Владимирской области прошел традиционный конкурс снежных фигур, созданных осужденными. В УФСИН...

Во Владимирской области прошел традиционный конкурс снежных фигур, созданных осужденными.В УФСИН России по Владимирской области прошел традиционный конкурс снежных фигур, созданных осужденными, отбывающими наказание в учреждениях пенитенциарного ведомства.Подготовка к конкурсу началась после первых снегопадов, рассказали в УФСИН:«… Участники собирали снег в сугробы, подготавливали площадку, продумывали образы и элементы декора, после чего приступали к реализации своих творческих задумок. Осужденные воспроизвели из снега фигуры дракона, который по восточному календарю является символом года, различных сказочных героев, мультипликационных персонажей...»Отмечается, что в этом году участники проявили максимум фантазии и с огромным интересом отнеслись к проведению творческого мероприятия.«Подобные конкурсы, проводимые в исправительных учреждениях Владимирской области, направлены на раскрытие творческого потенциала осужденных, формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также повышение их образовательного и культурного уровня...» - пояснили в пресс-службе УФСИН России по Владимирской области.Фото: https://vk.com/ufsin33