Во Владимирской области стартовал прием заявок в детские оздоровительные лагеря В регионе...

Во Владимирской области стартовал прием заявок в детские оздоровительные лагеряВ регионе стартовал прием заявок в детские летние оздоровительные лагеря. Жители Владимира штурмуют МФЦ на Октябрьском проспекте, пытаясь подать заявление на получение путевки в муниципальные "Икар" и "Дружбу".С чем связан ажиотаж? И есть ли риск, что в лагеря летом уедут не все? Слово Полине Лаптевой.В МФЦ на Октябрьском проспекте - относительно немноголюдно. А днем ранее в офисе наблюдалось настоящее столпотворение. Сотни родителей еще до рассвета выстроились в длинную очередь, чтобы подать заявление и получить заветную путевку в детский оздоровительный лагерь. Люди боятся, что на всех не хватит.Елена, жительница Владимира:- Очень много желающих, в том году во вторую смену юбилейный был год и в январе месяце уже путевок не было. Ребенок очень переживает, поэтому решили подать в январе, чтобы точно попасть.Путевки предоставляются только зарегистрированным по месту жительства во Владимире. Ажиотаж связан с тем, что родители, вовремя подавшие заявления, платят только двадцать процентов от полной стоимости путевки.Какой она будет в этом году и в какую из летних смен определят ребенка - станет известно не раньше апреля. По опыту прошлых лет родительская доля составляла около пяти тысяч рублей.Руслан, житель Владимира:- Путевок потом не будет, лагерь популярный, отзывы мы о нем читали в интернете, они были все положительные. Каждая поездка в лагерь - это было волшебство, вы попадаете в другой мир.Еще осенью прошлого года Правительству региона была поставлена задача увеличить вместимость детских лагерей, улучшить их материально-техническое оснащение и базу санаторно-курортного лечения.Пока опасения родителей по поводу возможного дефицита путевок вполне оправданы.Светлана Болтунова, министр образования Владимирской области:- В целом 1435 единиц составляет потребность в организации дополнительных мест. Это Владимир, город, Гусь-Хрустальный, Александровский, Камешковский, Киржачский и Собинский районы.Как власти планируют решать проблему нехватки мест и сколько всего детей смогут вместить муниципальные лагеря в этом году. Эти и другие вопросы "Вести" адресовали администрации областного центра, ситуацию там обещали прояснить. Но официального комментария пока так и не последовало.Есть информация, что в мэрии прорабатывают вопрос увеличения количества мест в лагерях за счет организации дополнительной четвертой смены и возможности круглогодичного режима работы лагерей.Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести-Владимир".