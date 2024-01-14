Во Владимирской области завершилось создание цикла документальных фильмов под рубрикой «Живая нить...

Во Владимирской области завершилось создание цикла документальных фильмов под рубрикой «Живая нить традиций».Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, каждое видео приглашает жителей и гостей нашего региона в путешествие по интересным городам и районам:«Зрители могут получить представление, как о популярных туристических центрах вроде Владимира и Суздаля, так и небольших территориях, которые тоже интересны своей историей, достопримечательностями и талантливыми людьми. Посмотреть фильмы и узнать о съёмочном процессе можно в группе проекта «Живая нить традиций. Владимирская область» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/traditions33...»Известно, что большую работу по созданию и продвижению цикла фильмов провела команда АНО ИТ «Цифровые технологии для общества» при поддержке Фонда президентских грантов.В течение трёх съёмочных сезонов – 2020, 2021, 2023 годов авторы создали 15 фильмов. Возможно, впервые, как отмечают создатели кино, в них в единой стилистке, кратко и современно представлены видеоистории, посвящённые 17 районным центрам и территориям Владимирской области.Вместе с героями фильмов можно прогуляться по улицам городов и посёлков, познакомиться с мастерами и художниками, хранителями традиций, посетить музейные экспозиции.Среди главных задач проекта – привлечение внимания к истории, культуре и традициям Владимирской области, повышение туристической привлекательности региона.Отмечается, что каждый фильм сопровождается ссылкой на сайт, на котором можно получить больше информации о туристических объектах, промыслах и ремёслах конкретного города и района.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области, https://vk.com/traditions33, Архив ГТРК «Владимир», https://vk.com/alexandrovrf