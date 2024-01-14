43-летний мужчина из Киржача прописал в собственном частном доме 32 нелегальных мигрантов из Средней Азии летом прошлого года. Однако жилье приезжим киржачанин не предоставил, они жили в

43-летний мужчина из Киржача прописал в собственном частном доме 32 нелегальных мигрантов из Средней Азии летом прошлого года. Однако жилье приезжим киржачанин не предоставил, они жили в другом месте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области. За открытие канала незаконной миграции на мужчину завели уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина. За