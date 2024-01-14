Жителей Владимирской области предупреждают о возможных вымогательствах с помощью голосового...

Жителей Владимирской области предупреждают о возможных вымогательствах с помощью голосового генерирования.Что это значит? По информации РБК, мошенники генерируют (создают, «миксуют», соединяют фразы) голосовые обращения на основе аудиозаписей владельцев аккаунта — это позволяет убедительнее просить деньги у знакомых и друзей.Эксперты называют такую схему новой для России.Сначала преступники получают доступ к аккаунту, затем начинают писать потенциальным жертвам (из списка контактов его владельца) просьбу — перевести им деньги.Историю о необходимости помощи преступники подкрепляют голосовым сообщением, якобы от лица владельца аккаунта.Для «истории» используются нарезки из реальных старых голосовых записей «хозяина» аккаунта.«Просьбы» дублируется в личную переписку и во все чаты, где состоит «хозяин» (потерпевший).Затем направляется фото банковской карты с именем и фамилией. Для убедительности, конечно, и точного перевода мошенникам.У пострадавшего собеседника РБК, например, имя и фамилия отличались в соцсетях от информации в «паспорте».Сумма, которую хотели заполучить преступники, составляла около 200 тысяч рублей.Будьте осторожны! Прежде чем помогать другу в беде — позвоните ему по мобильному номеру, пообщайтесь лично — не аудиосообщениями. Уточните всю информацию. Иначе, увы, рискуете перевести кругленькую сумму аферистам.Фото: freepik.com