Спортсмена Георгия Кушиташвили пожизненно исключили из сборной России. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлева. По словам ..

Спортсмена Георгия Кушиташвили пожизненно исключили из сборной России. Об этом сообщает телеканал "" со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлева.По словам функционера, после известия о задержанииКушиташвили правоохранителями организация самостоятельно провела внутреннее расследование. Анализы, подтвердившие факт употребления наркотиков, повлияли на окончательное решение Федерации, передает "".В то же время спортивная организация отказалась порвать все связи с Кушиташвили. "Мы его не бросим. Будем его родителям помогать, будем ему помогать. Будет заниматься общественной деятельностью, будет ходить помогать людям", – рассказал Кремлев.Напомним, в начале февраля СМИ сообщили о том, что чемпиона мира по боксу задержали в Москве. Во время досмотраКушиташвилинабросился на сотрудника Росгвардии. Позднее у спортсмена обнаружили пакетик с запрещенным веществом.