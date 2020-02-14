Ровно 75 лет назад был освобожден Будапешт. Минобороны к этой дате рассекретило архивные документы, посвященные боям за город. Боям, которые стали самыми продолжительными и ожесточенными в победном 1945-м. Венгрия до последнего оставалась верным союзником Третьего рейха, хотя нацисты к ее населению были беспощадны, особенно в конце войны.

Ровно 75 лет назад был освобожден Будапешт. Минобороны к этой дате рассекретило архивные документы, посвященные боям за город. Боям, которые стали самыми продолжительными и ожесточенными в победном 1945-м. Венгрия до последнего оставалась верным союзником Третьего рейха, хотя нацисты к ее населению были беспощадны, особенно в конце войны."Красная армия вошла в Венгрию, не преследуя целей приобретения какой-либо части венгерской территории, или изменения существующего в Венгрии общественного строя".Это постановление появилось ещё до того, как Будапешт был полностью освобождён. Гитлер относился к городу, как к своей собственности. Объявил его последней крепостью Германии.Венгрия воевала на стороне нацистов с 27 июня 1941 года."Как тяжело было пехоте там! Вся Буда изрыта каналами и проходами. Они в курсе дела, они хорошо знают их. А нашим туда спускаться невозможно. А они, отступая в этом месте, шли по подземному переходу и вылезали где-то в тылу у нас. Поэтому такая задержка была во взятии", — рассказал Лев Капцевич, ветеран Великой Отечественной войны."В Будапеште, в основном, воевали немцы и в меньшей степени венгерские войска. Из молодежи вербовали. Наиболее ярые фашисты не воевали. Они пьянствовали, грабили, жрали", — говорит Йожеф Балинт, историк и писатель.В метро мэр города открывает что-то вроде выставки. Это фотографии. В подавляющем большинстве — руины."Молодые люди, крайне правые, даже не знают, за какими политическими идеологиями следуют. Идеями, которые разрушили город. Мы должны извлечь уроки из истории и не позволять политике путать жертв и героев"", — заявил Гергей Карачонь, мэр Будапешта.Будапешт назвали европейским Сталинградом. Бились не за улицу или дом, за каждую комнату. Остервенело."К этому периоду мы уже окружили Будапешт, и всю его 188-тысячную группировку 26 декабря. А 29-го направили парламентеров. Капитана Миклоша Штайнмеца расстреляли пулеметной очередью, капитан Илья Остапенко был убит минометным огнем, когда возвращался обратно к своим позициям" – сообщил Михаил Мягков, научный директор Военно-исторического общества.Солдаты вермахта и венгры, воевавшие на стороне нацистов, даже тогда продолжали верить, что если не завтра, то через неделю появится чудо-оружие."Один эсэсовец из личной охраны Гитлера слышал, как тот произнёс следующие слова: "Я никогда не капитулирую, даже если мне придётся применить последнее, самое ужасное оружие для уничтожения врагов Германии", — из показаний солдата 11-й роты 4-й дивизии СС.Для них чуда не случилось. Гитлер остался без Венгрии — самого преданного своего союзника в Восточной Европе. Но чудо случилось для других. Простых венгров и венгерских евреев.Ей было 9 лет, когда в ноябре 1944-го её загнали в гетто — несколько кварталов, обнесённых деревянным забором."Каждый мог взять 20 килограммов багажа и то, что на себе. Так что все надевали 2-3 слоя одежды. Нас было 70000 человек. Многие умерли от голода. Когда нас освободили 18 января, осталось семь тысяч", — рассказала Каталина Зоммер.Венграм никто не пенял за союз с Гитлером. В советских школах, да и теперь не рассказывают о венгерских войсках и бесчинствах под Воронежем и в Сталинграде. Побеждённым не мстили. Их кормили хлебом."Бургомистру города передано — зерна 3000 тонн, сахара 1000 тонн, соли 960 тонн и 250 грузовых автомашин", — из докладной записки начальника тыла Красной армии генерала Андрея Хрулёва члену Государственного комитета обороны СССР Анастасу Микояну.И обратите внимание. Чуть ниже — то, как за пять дней упали цены на продовольствие. Венгерские газеты печатают весёлые карикатуры про панику спекулянтов.Тогда ни у кого не было вопроса о том, кто жертва, а кто герой.