Полиция Туапсе сегодня, 13 февраля, закрыла громкое уголовное дело в отношении жительницы подмосковных Химок Дарьи Агений. Летом 2018 года ее пытался изнасиловать пьяный местный житель. Девушка отбилась при помощи канцелярского ножа для заточки карандашей, однако из жертвы ее неожиданно саму сделали обвиняемой - действия Дарьи попали под статью умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Полиция Туапсе сегодня, 13 февраля, закрыла громкое уголовное дело в отношении жительницы подмосковных Химок Дарьи Агений. Летом 2018 года ее пытался изнасиловать пьяный местный житель. Девушка отбилась при помощи канцелярского ножа для заточки карандашей, однако из жертвы ее неожиданно саму сделали обвиняемой — действия Дарьи попали под статью "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Полная реабилитация вместо девяти лет колонии — после многомесячного разбирательства за самооборону Дарью Агений решили не наказывать. Девушка призналась, что чувствует себя волшебно и, наконец-то, может выдохнуть.Вечером 24 июня 2018 в Туапсе Дарья возвращалась из магазина. Кто-то подошел к ней сзади, а дальше все произошло на рефлексах:— Он закрыл мне рот рукой, и я начала отбиваться телефоном. Под телефон я положила ножик, он был сложен.Нож был канцелярский, им карандаши затачивают — у художницы он всегда под рукой. Поранила или нет, девушка даже не видела — просто убежала. В полицию не заявляла — решила, что нет улик. Зато нападавший обвинил ее в агрессии и потребовал триста тысяч."Дарья действительно никакого преступления не совершала и только защищалась. Мы добились проведения ситуационной комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая стала ключевым моментом в принятии следственными органами решения", — рассказал адвокат девушки Евгений Саломатов.Сам 38-летний Игорь Сторожев уверял, что проявлял внимание — не более. По его словам, дальше декламирования стихов Есенина он не заходил:— Никакой позиции у меня нет. Я ничего не буду вам отвечать на вопрос. До свидания.По данным СМИ, Сторожев, в отличие от Дарьи, отказался проходить полиграф. Девушка тем временем в сети запустила акцию в поддержку жертв насилия и собрала пятьдесят тысяч подписей под петицией об изменении закона о самообороне."Все-таки это не самый лучший конец, который мог бы быть. Насильник все еще на свободе. Я потратила полтора года своей жизни на поездки в Туапсе, на походы к психологам", — поделилась Агений."Если речь идет о необходимой обороне, то гражданин вправе отражать нападение, понимая, что есть реальная угроза его жизни, здоровью. В каждом конкретном случае нужно разбираться", — прокомментировал ситуацию председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.Уже после, как дело дошло до суда, Дарья тоже написала встречное заявление на Сторожева. Теперь, впрочем, говорит, что едва ли будет дальше заниматься процессом, ведь доказать в нем хоть что-то сложно, причем обеим сторонам.