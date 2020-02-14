Один из пострадавших при пожаре на заводе Русский хром 1915 в Первоуральске скончался в больнице. Известно, что возгорание произошло из-за замыкания. Кроме того, одна из пострадавших ..

Один из пострадавших при пожаре на заводе "Русский хром 1915" в Первоуральске скончался в больнице. Известно, что возгорание произошло из-за замыкания.Кроме того, одна из пострадавших женщин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. После пожара возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, пишет .