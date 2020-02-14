Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В столице Латвии рижское Динамо принимало казанский Ак Барс. Матч завершился с футбольным счетом 2:1. Гости открыли счет и закрыли его, победив в самой концовке.

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В столице Латвии рижское "Динамо" принимало казанский "Ак Барс". Матч завершился с футбольным счетом 2:1. Гости открыли счет и "закрыли" его, победив в самой концовке.Галимов выел "барсов" вперед уже на 4-й минуте встречи, но после этого рижане довольно быстро выровняли игру, а в конце первого периода восстановили равновесие усилиями Джериньша. Дальше на площадке долго шла позиционная борьба, не без шансов с обеих сторон, но гол случился только на 58-й минуте, когда Воронков принес победу хоккеистам из Татарстана.Результаты других матчей, завершившихся к этому времени: "Северсталь" – "Куньлунь Ред Стар" – 2:1, "Витязь" – "Амур" – 3:4 Б.