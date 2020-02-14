14.02.2020

2020-02-14 14:00:08

Компания «ЭкоЛайн-Владимир» выплатила штраф, наложенный Россельхознадзором

Сообщение о выявленном нарушении обязательных требованиях земельного законодательства, загрязнении почвы нитратами на участке площадью 11,4 га и назначении штрафа в размере 400 тыс. рублей в отношении ООО «ЭкоЛайн-Владимир» появилось на сайте Управления Россельхознадзора по Владимирской области 12 декабря 2018 года.

Компания «ЭкоЛайн-Владимир» приобрела участок с кадастровым номером 33:01:000513:157 в апреле 2018 года, к прежнему собственнику были также постоянные претензии со стороны Управления Россельхознадзора. Участок примыкает к полигону ТБО с запада, относится к категории земель сельхозназначения и предназначен для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. До 2018 года эта земля долгое время принадлежала ООО «НеоСтрой», основным видом деятельности которого было выращивание зерновых, зернобобовых и семян масляничных культур. Этим и объясняется наличие в почве нитратов.

Нитраты – продукт разложения органических соединений, удобрений и навоза, и основная претензия надзорного органа заключается в превышении их содержания в почве сверх норматива. Однако это может быть для тех почв и фоновым значением. Потому что если бы было влияние полигона, то оно бы оказывалось на все участки, примыкающие к полигону, а не только в конкретном месте.

На момент проведения проверки и до настоящего времени данный земельный участок находится в субаренде физического лица. Договор прошёл государственную регистрацию, и этот участок находится в полном распоряжении временного владельца.

Все указанные сведения ООО «ЭкоЛайн-Владимир» предоставило суду для обоснования просьбы о снижении размера штрафа. Суд учёл все обстоятельства и сократил его наполовину. После того, как решение суда вступило в силу, компания «ЭкоЛайн-Владимир» 5 февраля 2020 года заплатила штраф в размере 200 тыс. рублей в государственный бюджет.

В настоящее время компанией «ЭкоЛайн-Владимир» проводится комплекс мероприятий по рекультивации полигона. Состояние дел на сегодняшний день отражено в справке о деятельности Александровского полигона (прилагается).

Справка о деятельности Александровского полигона

Александровский полигон находится в Селедневском поселении рядом с д. Машково и эксплуатируется с 1979 года. До 2017 года это была городская свалка, на которой регулярно фиксировались возгорания, отмечался сильный и неприятный запах. Отсутствовала какая-либо защита окружающей среды. Свалка не имела необходимых инженерных коммуникаций для эксплуатации. В 2017 году полигон перешел под контроль группы компаний «ЭкоЛайн». Площадь старого полигона составляет 11,2 га, новых реконструируемых карт – 8,6 га. Санитарно-защитная зона - 500 метров. Мощность после реконструкции составит 1 520 000 тонн.

На территории Александровского полигона ведут деятельность 2 предприятия. ООО «Экоресурс» занимается эксплуатацией старой части полигона, ООО «ЭкоЛайн-Владимир» - реконструкцией новых карт. ООО «Экоресурс» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

За время работы с января 2018 года и по настоящее время полигон превратился в современный объект для приема ТКО. Построены участок для складирования ТКО, дренажная система для сбора фильтрата, пруд-регулятор, инженерные сооружения и коммуникации, весовой и радиационный системы контроля, дезинфекционная ванна, двусторонняя подъездная дорога, административно-бытовые здания. Постоена единая дренажная система, соединяющей старую и новую часть полигона. Запланирована поставка системы обратного осмоса от немецкой компании BMF HAASE Energietechnik GmbH, которая предназначена для очистки фильтрата, собранного в специальные емкости. Проводятся эксперименты, направленные на снижение массы и объема отходов, и изоляции неприятного запаха. Для защиты грунтовых вод в основание новой части полигона уложена геомембрана.

С 2017 года идет ежедневная пересыпка и уплотнение отходов, внедрены новейшие технологии, построены инженерные коммуникации. Фильтрат находится под постоянным контролем. Ведется регулярный мониторинг воздействия на окружающую среду. На протяжении всего прошедшего периода показатели стабильны и не превышают ПДК.

За 2 года на Александровском полигоне полностью заменена техника. Теперь полигон обслуживают современные экскаваторы, бульдозеры, КАМАЗы, каток-уплотнитель TANA (Финляндия), установка BOWIE (США) для распыления гидросостава.

Общая сумма инвестиций составила более 380 миллионов рублей.

Александровский полигон – один из первых в стране установил санитарно-защитную зону. Для этого было получено экспертное заключение ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» в июле 2019 г. После этого проект СЗЗ получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение регионального Управление Росприроднадзора по Владимирской области. В рамках проекта проведена оценка риска здоровью населения. Вывод экспертов - воздействие на здоровье населения не оказывается и угрозы для здоровья населения нет.

После введения в эксплуатацию новых карт (участок 8 га), на старом полигоне предусмотрен технический этап рекультивации. На этом этапе отходы ТБО пересыпаются изолирующими материалами, формируются откосы и проводится исследование состояния свалочного тела и его воздействие на окружающую среду.

Техническая рекультивация проводится эксплуатирующей организацией ООО «Экоресурс». Примерный срок ее проведения 3 месяца. Старый полигон будет полностью пересыпан грунтом, сверху покрыт слоем чернозема и засеян многолетней травой.

Содержание полигона ежемесячно обходится компании в 46,4 млн. рублей. При полном закрытии полигона большая часть затрат полностью ляжет на плечи Администрации Александровского района.

Налоговые отчисления во все уровни бюджета по результатам деятельности компаний ЭкоЛайн-Владимир и Экоресурс за 11 месяцев 2019 года составили 89 млн. рублей. Бюджет Александровского района пополнен на 51 772 786 рублей, федеральный бюджет – на 37 289 673 рублей.



В 2018 ООО «ЭкоЛайн-Владимир» стало инициатором создания Фонда развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее». Фонд является оператором социальных программ компании.

За время работы Фондом проведено 64 мероприятия.

Проведены 3 конкурса социальных инициатив, грантовый фонд которых составил 1 300 000 рублей. Реализовано 16 проектов. В 2020 году на реализацию социальных проектов в рамках конкурса выделено 2 500 000 рублей.

Проведено 5 волонтерский акций «ЭкоЛайн-Десант», высажено около 300 деревьев и саженцев на территории г. Александрова. 278 волонтер приняли участие в уборке территорий и посадке зеленых насаждений.

Проведено 3 медицинских обслуживания жителей деревень Наумово и Машково. 274 человека смогли попасть на прием к врачам узких специальностей и пройти современную диагностику. Патологий в состоянии здоровья жителей Александровского района не обнаружено. Большинство заболеваний связаны с возрастными изменениями.

4000 человек стали участниками и партнерами программ Фонда.

О работе Фонда и компании выпущено 167 информационных материалов в СМИ и 275 постов опубликовано на страницах Фонда в социальных сетях. Эти данные говорят об открытой информационной политике предприятий. Кроме, этого с 2020 года компания «ЭкоЛайн-Владимир» проводит экскурсии на Александровский полигон.

Всего на развитие социальной сферы в 2019 году компания потратила более 20 млн. рублей. Планы на 2020 год – увеличить благотворительный бюджет в несколько раз.

