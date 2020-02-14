Рисковые, спекулятивные сделки с валютами, фьючерсами, акциями и любые инвестиции могут стать причиной финансовых потерь. Не рискуйте тем, что не можете позволить себе потерять, думайте о последствиях сделки помните, что легких денег не бывает в принципе.

Рисковые, спекулятивные сделки с валютами, фьючерсами, акциями и любые инвестиции могут стать причиной финансовых потерь. Не рискуйте тем, что не можете позволить себе потерять, думайте о последствиях сделки помните, что легких денег не бывает в принципе.Для заключения осознанных, наименее рискованных для собственных финансов и потенциально прибыльных спекулятивных сделок необходимо использовать целый комплекс инструментов – чтобы анализировать, собирать информацию, прогнозировать. Это справедливо и для инвестиционной деятельности.Кроме капитала, который можно позволить себе потерять в случае неудачи, набора навыков и багажа знаний участники бирж используют специальные инструменты.Что такое приложение для трейдераПроще говоря, это набор полезных функций и актуальных данных, собранных в одном месте и доступных в мобильном формате.Например, раздел с финансовыми новостями из экономического календаря: публикации отчетов корпораций, макроэкономической статистики из разных стран, итоги заседания комитетов сырьевых и банковских регуляторов.Часто наряду с новостями, запланированными или незапланированными, публикуются мнения экспертов и аналитические материалы, посвященные тому или иному событию. Несмотря на то, что чужие мнения не являются гарантом истины и выгодных сделок, прислушиваться к ним порой стоит.Среди второстепенных, но тоже достаточно полезных опций приложений можно отметить конвертеры валют, табло актуальных курсов, биржевые часы, оповещения в случае выполнения указанных условий и так далее.Подводные камни приложенийВо-первых, это вопрос актуальности и достоверности публикуемых данных. Так как новостной фон, не говоря уже о котировках на биржах, меняется молниеносно, задержка или искажение информации, отображаемой в приложении, может нанести существенный финансовый вред пользователю. И неважно, где он ведет деятельность – на бирже акций или . Поэтому следует пользоваться приложениями, которые гарантируют объективность и свежесть данных.Во-вторых, бесплатные приложения чаще всего разрабатываются с целью рекламы услуг брокеров и для привлечения целевой аудитории трейдеров, инвесторов. Это может проявляться, как открыто, так и скрыто, в том числе с помощью скрытого маркетинга.