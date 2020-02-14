На северо-востоке Москвы пьяный мужчина набросился на фельдшера скорой помощи. Видеозапись избиения врача появилась в Сети. По предварительной версии, жители дома на улице Амундсена ..

На северо-востоке Москвы пьяный мужчина набросился на фельдшера скорой помощи. Видеозапись избиения врача появилась в Сети.По предварительной версии, жители дома на улице Амундсена вызвали бригаду медиков для помощи пьяному мужчине, который потерял сознание в подъезде. Прибывшие врачи попытались осмотреть пострадавшего, однако он быстро очнулся и оказал сопротивление. Мужчина нанес фельдшеру несколько ударов ногами. Успокоить дебошира смогли правоохранители.В результате врачи получил телесные повреждения. Полицейские составили протокол об административном нарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает .