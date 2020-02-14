Форвард парижского ПСЖ Неймар никак не может отвязаться от скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндаде. Девушка еще в прошлом году обвиняла бразильского игрока в том, что он, познакомившись с ней в Инстаграме и оплатив билет на самолет в Париж, принудил ее к сексу.

Форвард парижского ПСЖ Неймар никак не может отвязаться от скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндаде. Девушка еще в прошлом году обвиняла бразильского игрока в том, что он, познакомившись с ней в Инстаграме и оплатив билет на самолет в Париж, принудил ее к сексу.Летом суд не стал предъявлять Неймару обвинения и полностью его оправдал. В полиции сочли недостаточно обоснованными показания бразильской модели. К тому же во время расследования она вынуждена была сменить адвокатов, поскольку юридическое бюро "Фернандес и Абреу", куда Нажила обратилась, отказалось с ней сотрудничать после общения с девушкой.Полиция попыталась расследовать дело о вымогательстве со стороны Триндаде, однако обвинений предъявлено не было. Впрочем, девушка на этом не остановилось. Как сообщает спортивное издание , ей не понравилось, что Неймару удалось избежать тюремного заключения сроком до пяти лет согласно бразильскому законодательству. Поэтому в феврале она решила открыть новое дело против бразильского футболиста. Теперь журналисты сообщили, что Нажила готовит против него иск об организации VIP-проституции.Девушка уверена, что Неймар вместе с друзьями занимается тем, что привозит девушек из Бразилии во Францию для сексуальной эксплуатации. Однако так как такое дело не может быть рассмотрено на территории Бразилии, юрист Нажилы в ближайшее время обратится во французский суд. Адвокаты Неймара сообщили, что пока не получали уведомления о новом иске.Отметим, что Нажила постоянно заявляет в прессе, что хочет добиться справедливости, однако о денежном вопросе речи не идет. Возможно, юристы Неймара уже пытались откупиться от назойливой модели, однако об этом журналисты не сообщают. К тому же новый скандал с участием звезды бразильского футбола привлек внимание букмекеров. Эксперты многих букмекерских контор считают, что Неймар вновь сможет выиграть это дело, имея большой финансовый ресурс.Букмекер предлагает поставить на исход этого судебного процесса. Впрочем, спортивные юристы уверены, что Неймар выиграет и без досудебного разбирательства. Факты, представленные Нажилы, еще в первом случае держались на клевете. Девушка рассказала потом в интервью, что сексуальные отношения с Неймаром действительно были по обоюдному согласию (на этом настаивал и сам футболист) и что изнасилования не было. Но во время процесса Неймар проявил жестокость и бил модель. Именно на последнем Нажила делает акцент, считая, что такое поведение недопустимо в современном обществе.Бразильские журналисты уверены, что после того, как бразильская полиция не смогла обвинить Неймара, Нажила Триндаде решила поискать похожие случаи с другими девушками, которые не обращались в полицию. Возможно, считают в СМИ, ей удалось найти бывших подруг Неймара и уговорить их подать коллективный иск против игрока, который в случае победы принесет серьезный куш