В городе Сосновый Бор местный житель избил до смерти свою жену. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. По данным , во время распития алкогольных напитков между супругами ..

В городе Сосновый Бор местный житель избил до смерти свою жену. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.По данным , во время распития алкогольных напитков между супругами вспыхнула ссора из-за ревности. Разъяренный мужчина набросился на жену с кулаками и нанес ей несколько ударов по телу, после чего выгнал в подъезд. От полученных травм женщина скончалась.