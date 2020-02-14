Обвиняемые в отмывании денежных средств Алексей и Олеся Тимофеевы пойдут на сделку со следствием США.

Обвиняемые в отмывании денежных средств Алексей и Олеся Тимофеевы пойдут на сделку со следствием США.В случае сделки Федеральным судом Восточного округа Северной Каролины разбирательство в отношении супругов Тимофеевых пройдет по упрощенной процедуре, часть пунктов обвинения будут сняты.Напомним, что граждан РФ Алексея и Олесю Тимофеевых судят в Соединенных Штатах по обвинению в участии в мошеннических схемах, организованных бывшим замдиректора ОАО "Военторг" Леонидом Тейфом.Согласно материалам следствия, Тимофеев и другие возможные соучастники преступных деяний (Константин Томилин, Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон) создавали в США предприятия, в том числе транспортные компании, для махинаций с грузовыми перевозками. По данным правоохранительных органов, фигуранты дела открывали счета в банках США, на которые переводились средства, добытые Тейфом мошенническим путем. По некоторым данным, за восемь лет Тейф и его жена перечислили в банки США более 39 миллионов долларов.Самого экс-директора "Военторга" обвиняют по 49 пунктам. Среди них – мошенничество, обман иммиграционных служб, подкуп иностранного должностного лица, заказ убийства и другое. По некоторым данным, Тейф занимался преступной деятельностью не только на территории США. Руководя "Военторгом", крупнейшим поставщиком "Минобороны", он подбирал исполнителей, готовых делиться доходом от государственных контрактов, полагает следствие.Ряд СМИ уличили Тейфа в владельцу RBE Group Андрею Шокину. Самарский бизнесмен создал компанию для работы с недвижимостью, однако с приходом Тейфа к руководящей должности RBE Group стала поставщиком кейтеринговых услуг, получив 51% (а по некоторым данным – до 75%) рынка армейского питания.Как только Тейф покинул "Военторг", завершился и контракт холдинга с Минобороны. После этого бизнес Андрея Шокина снова сменил направленность: сегодня входящая в холдинг "Единая сеть питания" (ЕСП) питанием пассажиров и авиационного транспорта. Однако работа ЕСП, судя по всему, идет неважно: в Сети можно встретить большое количество о качестве питания в поездах.Согласно материалам американского следствия, за время в должности замруководителя "Военторга" (2010-2012 годы) Тейф получил около 150 миллионов долларов. На полученные незаконным путем средства приобретались дорогостоящие автомобили, ювелирные изделия, предметы искусства и недвижимость, считают в правоохранительных органах. Например, принадлежащий Леониду Тейфу особняк в Роли (Северная Каролина, США) стоит пять миллионов долларов.За все вменяемые Тейфу нарушения ему грозит до 20 лет тюрьмы и депортация из Штатов, а его пособникам – до 10 лет. Если суд согласится на предложение Тимофеевых, их наказание может быть смягчено.