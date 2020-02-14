14.02.2020

2020-02-14 12:20:03

Прокуратура нашла плесень в пищеблоке исправительной колонии

Проверка велась Владимирской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В исправительной колонии №10 выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, особенно в помещении пищеблока, сообщила пресс-служба. В варочном цехе и мойке кухонной посуды столовой имелись следы плесени и протечек. Установленная там система приточно-вытяжной вентиляции не работала, конденсат на потолке и стенах.

Владимирским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в Судогодский районный суд направлено соответствующее исковое заявление. Решением суда иск удовлетворен, исполнение его решения находится на контроле.