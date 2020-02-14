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<a href="https://33live.ru/novosti/14-02-2020-rossiyane-pozhalovalis-na-sboj-v-rabote-yandekseda-i-delivery-club-v-den-vsex-vlyublennyx.html" target="_blank">Россияне пожаловались на сбой в работе Яндекс.Еда и Delivery Club в День всех влюбленных</a> - Вечером 14 января российские пользователи пожаловались на неполадки в работе сервисов по доставке еды Яндекс.Еда и Delivery Club. Клиенты не могут сделать заказ ни на сайте, ни в специальном ..