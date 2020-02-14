Вечером 14 января российские пользователи пожаловались на неполадки в работе сервисов по доставке еды Яндекс.Еда и Delivery Club. Клиенты не могут сделать заказ ни на сайте, ни в специальном ..
Вечером 14 января российские пользователи пожаловались на неполадки в работе сервисов по доставке еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Клиенты не могут сделать заказ ни на сайте, ни в специальном приложении.
В пресс-службе "Яндекса" и Delivery Club подтвердили информацию о техническом сбое, сообщает издание "Известия". Представители пообещали восстановить работу сервисов в ближайшее время.