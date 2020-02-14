Женщина с целью заработка неоднократно вовлекала в занятия попрошайничеством своего малолетнего сына...

«Полицейскими полка по сопровождению поездов УВД на Московском метрополитене задержана 34-летняя приезжая, подозреваемая в вовлечении своего 4-летнего ребенка в занятие попрошайничеством», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции УВД на ММ был выявлен и пресечен факт вовлечения в совершение антиобщественных действий 4-летнего ребенка своей матерью. Злоумышленница попала в поле зрения правоохранителей в вестибюле станции метро «Минская» Московского метрополитена.Установлено, что 34-летняя приезжая с целью заработка неоднократно вовлекала в занятия попрошайничеством своего малолетнего сына. Ребенок должен был выпрашивать денежные средства у пассажиров метро, а затем передавать их своей матери.Ранее за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего задержанная уже привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».В настоящее время мальчик помещен в социальный реабилитационный центр, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Следственным управлением УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс – служба УВД на ММ(495)628-31-18