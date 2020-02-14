В гости к правоохранителям пришли ребята из отряда юнармейцев, сформированного на базе Аннинской средней школы.

В рамках патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, сотрудники Госавтоинспекции Петушинского района, Совет ветеранов, Общественный совет при ОМВД, представитель детского литературно-эстетического центра города Петушки провели «Урок мужества».В гости к правоохранителям пришли ребята из отряда юнармейцев «Армата», сформированного на базе Аннинская средней общеобразовательной школы.Сначала инспекторы провели для подростков экскурсию по зданию ГИБДД. Мальчишки и девчонки были удивлены тем, как много различных функций выполняют сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы ГИБДД рассказали ребятам о непростой службе мужественных сотрудников Госавтоинспекции во все времена, о настоящих героях, которые спасали жизни других людей, рискуя собственной.Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел майор милиции в отставке Сергей Гусаров продолжил встречу увлекательным рассказом о героическом подвиге простых солдат, сражавшихся на фронтах войны, и продемонстрировал экспонаты музея полиции: привезенные с полей сражений диски от пулемета, саперную лопату, солдатские фляжки.Правоохранители обратили внимание юнармейцев на необходимость развивать самообладание, целеустремленность, смелость и решительность - качества, которыми обязан обладать защитник Отечества.Сотрудники полиции продемонстрировали учащимся служебный автомобиль Госавтоинспекции, рассказали о его назначении и оснащении, а также напомнили гостям о проводимой в настоящее время акции «Засветись» и важности использования светоотражающих фликеров.Завершая «Урок мужества», председатель Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Абдулла Омаров подвел итог: «Подобные мероприятия очень важны для воспитания патриотизма. Во время таких встреч подростки видят настоящие примеры доблести и мужества, открывают для себя что-то новое в работе полиции».