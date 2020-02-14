А у половины компаний региона - сайта

К дню компьютерщика, отмечаемому 14 февраля, Владимирстат подготовил данные о том, как жители региона пользуются компьютерами. Оказывается, свои сайты в интернете есть более чем у половины организаций.Во Владимирской области работают 1084 специалиста информационно-коммуникационных технологий и 235 специалистов-техников. В среднем они зарабатывают больше 43 тысяч рублей. Суммарно в организациях региона установлено больше 116 тысяч ПК. Компании ежегодно тратят больше 4 миллиардов на различные технические устройства.В то же время сайт есть далеко не у всех – почти половина компания Владимирской области не имеют страницы в интернете. Дома компьютер есть у 70% жителей региона, но довольно часто люди выходят в интернет со смартфонов.